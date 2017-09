Ryanair annule 2000 vols jusqu'à fin octobre

Après avoir annulé de son propre chef 110 vols mardi dernier, jour de grève nationale mais finalement sans conséquence pour l'aérien, Ryanair attire à nouveau les projecteurs en annonçant la suppression de 40 à 50 vols par jour au cours des 6 prochaines semaines (jusqu'à fin octobre). Au total, environ 2000 liaisons seraient concernées. Ryanair assure que les passagers impactés par cette mesure seront contactés directement, et qu'ils se verront proposer un vol alternatif ou un remboursement de la réservation. Ouest France rapporte pourtant que 200 passagers sont bloqués samedi à Porto, au lieu de décoller vers Lorient ou Carcassonne, et ils ne sont pas les seuls si on en croit cet article de L'Express Officiellement, la compagnie annonce qu'entre les grèves, la météo et les vacances de ses membres d'équipage, elle a vu sa ponctualité chuter en dessous de 80% au cours des deux premières semaines de septembre. Ces suppressions seraient destinées à l'améliorer. Il reste que la compagnie semble faire face à une pénurie cruelle de pilotes qui, désormais, pénalise son développement.