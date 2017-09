Ryanair promet de traiter la majorité des dossiers d'annulation d'ici la fin de la semaine

"au plus tard le mercredi 20 septembre, plus de 63.000 remboursements de vol auront été traités (plus de 20% des clients concernés)"

"Nous avons mis du personnel supplémentaire au service à la clientèle pour accélérer le taux auquel nous pouvons répondre aux demandes de vol alternatifs ou des demandes de remboursement. Nous prévoyons que la grande majorité de ceux-ci soient terminés d'ici la fin de la semaine"

"La grande majorité de ces demandes sont traitées en ligne, mais comme nos centres d'appels et notre chat en ligne sont extrêmement sollicités, nous demandons aux clients concernés de rester à nos côtés tandis que nous répondons à leurs demandes et essayons de résoudre tous les problèmes que nous avons créés à leur encontre, et pour lesquels nous nous excusons sincèrement".

Face à une pénurie des pilotes Ryanair a supprimé 2100 vols jusqu'à fin octobre. Pour stopper le "bad buzz", la compagnie irlandaise présente ses chiffres. Elle assure que les 315.000 clients concernés ont reçu des notifications par courrier électronique le lundi 18 septembre, les avisant de leur changement de vol et leur proposant des vols alternatifs, des remboursements et leurs droits issus de la directive 261 de l’UE. Elle compte avoir ré-accommodé plus de 175.000 passagers sur ses autres liaisons pour le mercredi 20 septembre, soit plus de 55% des personnes concernées.Ce qui en laisse près de la moitié sur le carreau.Le transporteur a mis en place du personnel supplémentaires au service clients et assure qu'Kenny Jacobs de Ryanair explique :. Il ajoute :