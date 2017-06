SEH-United Hoteliers s’associe au groupe allemand GreenLine Hotels

"Ce partenariat renforce notre présence en Allemagne et en Suisse et nous ouvre la porte vers la Pologne, des pays dans lesquels SEH compte se développer"

L’accord, signé le 13 juin par le Groupe SEH-United Hoteliers et GreenLine Hotels , porte sur la commercialisation et l’accroissement de la visibilité sur les canaux de distribution des deux partenaires. L’objectif est ainsi d’offrir à la clientèle des deux entreprises de nouvelles destinations.Dans un premier temps, sur les 70 hôtels que comptent le groupe allemand, 40 établissements intégreront les sites et les guides de la coopérative multimarque, majoritairement sous l'enseigne Relais du Silence déjà présente en Allemagne ainsi que quelques-uns sous les marques Qualys-Hotel et Inter-Hotel. SEH renforce ainsi sa présence en Allemagne dans sept Länder supplémentaires et met un premier pied en Pologne.Pour sa part, GreenLine Hotels dont tous les hôtels ont la certification d’éco-responsabilité Green Sign de l’institut InfraCert, intégrera sur son site et son guide, les 70 adresses de SEH labelisées éco-engagement valorisant les établissement ayant entrepris une démarche active pour le respect de l’environnement.En plus d’une présence internationale fortement accrue, les hôtels GreenLine profiteront également de la mise en place du programme de fidélité Accent du groupe SEH., explique Stéphane Barrand, directeur général de SEH.