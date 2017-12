SNCF : trafic interrompu gare Montparnasse jusqu'au lundi 4 décembre 1 heure du matin

Nouvelle pagaille à Montparnasse. Le trafic au départ ou à l'arrivée de la gare parisienne est interrompu ce dimanche 3 décembre 2017 depuis 14 heures à cause d'une panne.



Pour les destinations de Bordeaux, Nantes et Rennes, les trains ont été reportés sur Austerlitz avec une moyenne d'une rame par heure (aller-retour). D'autres se sont arrêtés en gare de Massy.



Par ailleurs, plusieurs passagers en direction de Paris Montparnasse ont indiqué sur les réseaux sociaux être bloqués dans les gares de Rennes, Le Mans, Bordeaux ou encore Nantes.



La SNCF a expliqué à l'AFP que la panne est liée à une "perte de télécommande des installations de sécurité" . La compagnie ferroviaire n'a pas annoncé d'horaire de reprise du trafic pour le moment. Elle conseille ainsi aux voyageurs de "reporter leurs déplacements dans la mesure du possible".