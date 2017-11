SNCF: 150 millions d'euros pour l'information des voyageurs

plus réactif et plus cohérent

Dès janvier 2018, l'appli SNCF sera (également) enrichie pour permettre aux voyageurs de signaler en temps réels les perturbations et les problèmes rencontrés

Afin de mieux informer les voyageurs

un calendrier précis d'amélioration du système d'information des voyageurs pour le rendre plus réactif et plus cohérent

remettre l'information voyageur au cœur des pratiques

limiter l'impact des incidents

es plans (pour assurer la continuité du service) des gares parisiennes seront finalisés d'ici à la fin de l'année, notamment celui de la Gare Montparnasse qui prévoit désormais une utilisation organisée et accrue de la Gare d'Austerlitz

La révision des règles de gestion du trafic, de manière à assurer la totale sécurité des voyageurs tout en permettant une meilleure reprise des circulations en cas d'incident

Ce n'est pas la SNCF qui a dévoilé l'information, mais directement le ministère des transports. Cet été, Elisabeth Borne, avait réclamé au transporteur ferroviaire un système d'information "" après la panne géante qui a eu lieu à Montparnasse. Concrètement, "", détaille le communiqué du ministère". "", la SNCF a proposé "" et "".Par ailleurs un système de gestion de crise est mis en place pour "" et éviter l'effet boule-de-neige, "l", explique le ministère, "".