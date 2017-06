SNCF Alsace : des travaux entre Barr et Sélestat

D'importants travaux de modernisation sont prévus sur la ligne entre Barr et Sélestat. Ils se dérouleront en deux phases. La 1ère aura lieu en 2017 et la 2nde en 2018. Ces travaux auront lieu principalement de nuit, afin de limiter les nuisances sonores engendrées par le chantier. Toutefois, ils entraîneront la fermeture de la ligne et l’interruption totale de la circulation des trains voyageurs du lundi 26 juin au mercredi 30 août inclus, puis du 23 octobre au 4 novembre 2017.



Les trains seront remplacés par des cars de substitution entre les deux gares du Bas-Rhin pendant les deux périodes de fermeture de la ligne.



Les arrêts d’autocars se feront sur les places de la gare sauf à Eichhoffen (Carrefour rue de la gare) et Epfig (croisement Eglise / RN).



Les abonnements à destination de Strasbourg via Molsheim au départ de Scherwiller, Dambach-la-Ville, Epfig et Eichhoffen seront également valables via Sélestat, sans modification.