SNCF cherche un partenaire pour achever le lifting de la gare du Nord

SNCF Gares & Connexions compte travailler avec un partenaire privé pour mener le deuxième volet de la transformation de la Gare du Nord qui doit débuter en 2019. Le groupe ferroviaire prévoit de monter une société commune avec des acteurs privés (SEMOP : Société d’Economie Mixte à Opération Unique) afin d'achever le projet à l’horizon 2024, pour les Jeux Olympiques si Paris les remporte.



Le projet de rénovation a notamment pour objectif de fluidifier les circulations au sein de la gare et améliorer les offres de services et de commerces. Il prévoit la conception et la réalisation de travaux d’infrastructures, la création de nouveaux espaces en gares ainsi que la commercialisation et la gestion des surfaces d’activités, de restauration et de commerces.



Le partenaire privé sera désigné, selon SNCF, d'ici fin 2018



La première étape de travaux s’achevera fin 2019

Depuis deux ans, de nombreux travaux ont déjà été réalisés pour optimiser l’expérience des voyageurs et des visiteurs dans la Gare du nord. Les quais du RER ont été réaménagés ainsi que la mezzanine banlieue et de ses commerces. Le restaurant L’Etoile du Nord du chef étoilé Thierry Marx a ouvert en plein cœur de la gare. Les voyageurs peuvent aussi profiter d'un nouveau salon Business Eurostar…



D’autres aménagements sont à venir dans les semaines et les mois à venir : la création d’une nouvelle sortie vers le métro pour plus de fluidité, le réaménagement du quai transversal qui sera doté de nouveaux espaces de restauration, la requalification du souterrain Maubeuge ou encore le réaménagement du terminal Eurostar afin de répondre à l’augmentation de 20% de voyageurs qu’apporteront les nouvelles rames. Ces chantiers devraient être finalisés d'ici fin 2019.