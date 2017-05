SNCF : grosses perturbations entre Nîmes et Toulouse pour l'Ascension

la maintenance et la modernisation de l’infrastructure ferroviaire, pour garantir la sécurité et renforcer la qualité du service offert aux voyageurs

Pour éviter de multiplier les interruptions et faciliter finalement les travaux, la SNCF a décidé de les bloquer simultanément sur la même période, du 25 au 28 mai sur cette portion Nîmes - Toulouse. Plus de 400 agents seront mobilisés sur toute la ligne pour réaliser l'ensemble des travaux en un temps record. L'objectif annoncé : "".Le trafic ferroviaire sera maintenu en début et en fin de ce grand week-end pour laisser aux voyageurs l’opportunité de se déplacer en début et en fin de période.Plus d'info sur le trafic sur sncf.com et ter.sncf.com