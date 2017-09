SNCF, les TGV devraient circuler normalement ce 21 septembre

Ce jour, à 6h30 et malgré l'obligation de déclaration imposée aux grévistes, ni la SNCF, ni la RATP ne publiaient sur leur site de prévisions de trafic.



Selon nos informations provisoires, à la SNCF :

Le trafic TGV devrait être quasi normal avec quelques retards à prévoir dans l'Est et le sud-est

Le trafic TER sera perturbé avec au mieux 2 trains sur 3

Les Transiliens seraient assurés avec des risques de blocage dans le sud-est et le sud-ouest



A la RATP, des perturbations "légères" seraient à prévoir sur l'ensemble des lignes. Elles se matérialiseront par des retards.



Sur le RER, le trafic devrait être limité à 2 trains sur 3 et les interconnexions seraient supprimées.



Ce texte sera mis à jour en fonction des informations publiées ce mercredi 20 septembre