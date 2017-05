SNCF, un chatbot pour l’Ile de France

Proposé dans un premier temps en version bêta, ce chatbot s’appuie sur une intelligence artificielle et propose dans cette V1, en français et en anglais, les horaires et les itinéraires des trains en IDF. Lorsque des questions concernant les tarifs ou la relation client lui sont posées, il renvoie vers les espaces digitaux existants tels que le site Transilien ou l’application SNCF.



Absentes de la version actuelle, les informations sur les perturbations de trafic et la géolocalisation devraient faire partie des évolutions à venir. En phase d’apprentissage, il va s’enrichir au fur et à mesure des requêtes pour apprendre à répondre à des demandes de plus en plus complexes. Très connectés (84% sont équipés d’un outil digital), et mobiles (96 minutes de temps de transport par jours en moyenne), les clients Transilien verront leurs relations simplifiées pour le suivi et la gestion des informations recherchées sur les services du transilien.



Concrètement, Il suffit d’ajouter dans ses contacts Messenger "Transport Bot – SNCF Transilien", pour pouvoir l’interroger. Accessible 24 heures sur 24 et 7jours sur 7, le Chatbot répond instantanément aux questions qu’on lui pose, et ce de façon personnalisée, à l’aide de texte et /ou de visuels.