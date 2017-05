SNCF : vers une application unique

Avec 6 millions de téléchargements et près de 20 millions de connexions par mois, SNCF veut faire encore mieux en simplifiant la gestion du compte client. Pour Benoît Tiers, directeur des systèmes d'information du groupe, " Il faut mettre un terme aux applis multiples en offrant un seul point d’entrée à tous les services ".



Et les idées ne manquent pas comme l’arrivée du NFC dès 2018 qui permettra d’enregistrer et de valider ses billets même si le smartphone est éteint, l’utilisation de l’adresse mail comme point d’accès aux services sans oublier l’enregistrement numérique de l’abonnement avec sa photo. Le développement du wifi en 3G/4G dans les trains devrait également donner naissance à de nouveaux services avant l’arrivée à destination.



Autre innovation attendue, la personnalisation. Elle permettra en fonction des habitudes de l’utilisateur de proposer des solutions à chaque voyageur via l’introduction de l’intelligence artificielle dans l’analyse des datas. Là aussi, changement de taille avec d’ici quelques années la proposition automatique de réservation sur les trajets réguliers. On ne sait pas encore si les applications « pro » de SNCF seront concernées par ces changements mais logiquement, elles le devraient.