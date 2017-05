SNCF vise 15 millions de clients supplémentaires d'ici 2020

Un site modernisé

Le site Voyages-SNCF.com n'échappe pas au lifting. Rebaptisé OUI.sncf d'ici la fin de l'année, il va être repensé pour offrir plus de clarté. Il présentera toutes les offres et résultats de recherches entre OUIgo, TGV, Ouibus, OuiCar et les autres moyens de transport. De nouvelles fonctionnalités seront proposées. Il alertera également les voyageurs en fonction de leurs habitudes et préférences : ouverture des ventes, promotions...



En outre, la nouvelle interface de recherche affichera le voyage en porte à porte et proposera une nouvelle version du compte Mon voyage enrichie de contenus. Des portails régionaux offriront également des informations plus précises et personnalisées aux internautes.