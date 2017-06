SNPL: un mois de consultation des pilotes Air France

Les pilotes adhérents du SNPL vont avoir pratiquement un mois, du 20 juin au 16 juillet, pour dire quel texte ils adoptent voire s'ils n'en veulent aucun des deux. De quoi ajouter de la confusion car après avoir obtenu un 1er accord de leur base sur le projet initial de la compagnie, voilà que le SNPL reconsulte sur le texte amendé, tout en proposant sa propre version. Les résultats de la consultation seront connus " le 17 (juillet) dans la matinée ", a précisé à l'AFP Philippe Evain, président du SNPL Air France. Que se passera t-il si c'est la version SNPL qui passe, alors que la Direction a dit qu'elle ne renégocierait pas ?



Les textes soumis aux adhérents portent sur le plan stratégique d'Air France-KLM, "Trust Together" (la confiance ensemble), intégrant à la fois la création de la low cost long-courrier Boost et les mesures de compétitivité demandées par Air France à ses pilotes. Il comporte également la partie sur la répartition de l'activité entre Air France et sa c-compagnie KLM. Air France s'est engagée à un rééquilibrage pour que toutes les créations de lignes ne soient pas attribuées à KLM et qu'Air France augmente progressivement sa part d'ici 2026, mais les pilotes ne seraient pas satisfaits des garanties données par la compagnie. Le seront ils davantage de la consultation de leur syndicat ?



Pendant ce temps le projet Boost avance. La compagnie devrait être lancée à l'automne et manifestement la direction s'est désormais organisée pour ne pas attendre les atermoiements syndicaux, comme d'ailleurs Jean-Marc Janaillac en a pris l'engagement devant les actionnaires.