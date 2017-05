Sabre : un chiffre d'affaires en hausse de 6,5% au 1er trimestre

"Le macro-environnement du voyage a été porteur de croissance pour les réservations, le nombre de passagers et les transactions hôtelières à travers tous nos secteurs d’activité au cours du trimestre qui vient de se terminer"

"De 2013 à 2016, nos dépenses annuelles en matière de technologie sont passées de 762 millions à près d’1 milliard de dollars. Grâce à ces investissements nous avons repoussé les limites de l’innovation et gagné en efficacité, en stabilité et en sécurité pour garantir l’évolution de notre architecture et de nos solutions technologiques. Nous sommes également en pleine migration et remodelage de nos systèmes de recherche et de réservation afin de suivre les évolutions des modèles d'entreprise et des tendances du secteur".