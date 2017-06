Sabre se lance dans le hacking

10 septembre : clôture des inscriptions

11 septembre : annonce des équipes

26 septembre : début du Hackathon à 14h (accueil des participants dès 11h)

27 septembre : fin du Hackathon à 14h ; présentation des pitchs à 15h à l’AGORA ; cocktail à 16h30 au VIP lounge avec les participants et partenaires

Ce partenariat mettra au défi les petits génies du numérique, venus de toute l'Europe, de créer de nouvelles technologies et des applications qui pourraient réinventer les déplacements des voyageurs du monde entier et changer (peut-être) la manière dont les gens voyagent.Une vingtaine d’équipes, entre 2 et 5 personnes, constituées d’ingénieurs, de développeurs, de designers, de marketeurs et de porteurs de projets, étudiants ou actifs, devra viser l’amélioration de l’expérience des acteurs du voyage et choisir la cible de leur produit, leurs technologies et leurs supports – objets connectés, réalité augmentée… ces équipes pour mission d’aider un secteur en pleine évolution à se moderniser. 1er juin : [ouverture des inscriptions. Seules les équipes peuvent s’inscrire]l