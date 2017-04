Sales & Account Manager

Rattaché(e) au directeur commercial Europe, vous êtes responsable du développement des ventes auprès des TMC, des agences de voyages et des tours opérateurs basés dans la région EMEA. Dans ce cadre :- Vous fidélisez votre portefeuille de clients existants afin d’augmenter nos parts de marché (Up-sell & Cross-sell)- Vous détectez des nouvelles opportunités de business sur votre région ;- Vous proposez nos nouveautés, nos innovations;- Vous pilotez et rédigez les dossiers de réponses aux AO ;- Vous définissez des plans de comptes et établissez une stratégie d’approche pertinente;- Vous coordonnez les équipes en interne dans le cadre des nouvelles implémentations et des évolutions ;- Vous veillez à la satisfaction client ;- Vous faites une veille permanente de notre marché et de notre écosystème ;- Vous réalisez un reporting structuré.De formation supérieure, vous disposez de 5 années d’expérience minimum dans une fonction commerciale idéalement acquise auprès d’acteurs du marché de l’aérien (compagnies aériennes, éditeurs de logiciels spécialisés, sociétés de services, TMC…). Vous êtes autonome et vous aimez voyager (30/40 % du temps). Votre sens du relationnel et votre dynamisme seront des atouts qui vous permettront de réussir pleinement dans cette fonction.Vous souhaitez rejoindre une structure leader, internationale et en très forte croissance.Anglais courant indispensable. Une autre langue est un gros plus.Poste basé à Roissy (95).*Responsable commercial EuropeInfos pratiques :Lieu de travail : RoissyInformations salariales : Au delà de 40 000 € par anDéplacements fréquents ? OuiLes réponses doivent être formulées au choix :- par mail à : clement.devichi@aspenrh.fr - par courrier à : Aspen RH40 rue de Chateaudun75009 ParisRéférence à indiquer sur l'enveloppe : 17C0401