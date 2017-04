Salon Aircraft Interiors : lit double en business pour Zodiac et 3 sièges pour Boeing

La cabine Affaires Optima de Zodiac offre un accès direct au couloir à tous les passagers, un espace spacieux et privatif ainsi que de nombreux rangements. Des écrans de protection actionnés électriquement permettent de profiter d'une plus grande intimité.



Les lits peuvent atteindre jusqu'à 83.5 pouces (2,12m). En outre, plus original : pour ceux qui voyagent en couple, un option lit double est proposée. Zodiac ajoute "L’atout principal du siège Optima est que, tout en prêtant une attention particulière aux besoins de ses passagers, il permet de ne pas négliger les exigences des compagnies aériennes : accroître la rentabilité grâce à l'augmentation du nombre de passagers. La disposition unique de la cabine, initialement conçue par Acumen, permet aux compagnies aériennes de maximiser leur potentiel de revenus, offrant 15% de sièges de plus dans les cabines par rapport aux produits de classe affaires standards".