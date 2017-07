San Francisco : la pire catastrophe aérienne évitée de justesse

L'agence américaine de l'aviation FAA a indiqué qu'elle avait ouvert une enquête sur un incident survenu à l'aéroport de San Francisco qui aurait pu être une des plus grandes catastrophes aériennes de l'histoire.



Dans la nuit du 7 juillet, les contrôleurs de la plate-forme californienne ont autorisé un Airbus A320 d'Air Canada à se poser sur la piste 28R. Alors que les pilotes avaient entamé leur descente, ils ont indiqué qu'il y avait des lumières sur la piste indiquée. Les aiguilleurs ont revérifié que ce tarmac était libre, et compris le problème lorsque un équipage United en attente sur le taxiway parallèle les a prévenus qu'un avion s'approchait dans leur direction. Le pilote n'était pas aligné sur le bon axe.



Les contrôleurs ont immédiatement ordonné au vol Air Canada de remettre les gaz et ainsi évité un drame. En effet, 4 avions étaient à ce moment là présents sur la voie d'attente.



Un ancien pilote d’United Airlines a expliqué au journal The Mercury News " ce qui s’est passé se rapproche probablement de la plus grande catastrophe de l’histoire de l’aviation "». Il a ajouté " Si vous pouvez imaginer un Airbus entrer en collision avec quatre grands avions commerciaux, remplis de kérosène et de passagers, alors vous pouvez imaginer l’horreur que cela aurait pu être ".



La FAA ainsi qu'Air Canada ont ouvert des enquêtes pour comprendre cet incident.