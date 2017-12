Scoot va relier Singapour à Berlin

"la fusion de Scoot et Tigerair Singapore - réalisée plus tôt cette année - a considérablement renforcé notre position, ce qui nous a permis de lancer et de soutenir nos opérations long-courriers"

"très prometteuses".

Plusieurs low-cost asiatiques – à l'exemple de AirAsia X – s'étaient cassées les dents sur les vols long-courriers vers l'Europe, il y a quelques années. Toutefois, les cours du pétrole moins élevés, des avions moins gourmands et le succès de Norwegian & co... les motivent pour se relancer dans cette aventure.Après avoir ouvert Athènes cet été, Scoot prévoit de mettre le cap sur Berlin lors du deuxième semestre 2018. Le transporteur à bas coût singapourien compte assurer la liaison entre Singapour et Berlin Tegel tous les lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Le vol d'environ 13 heures sera effectué par un B787. Les billets seront mis en vente lors du 1er trimestre 2018.Lee Lik Hsin, CEO de Scoot, explique :. Il précise que la demande sur les vols vers Athènes répond aux attentes de l'entreprise et que les réservations pour Honolulu, destination lancée le 19 décembre prochain, sont