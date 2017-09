Sébastien Calmejane prend la direction d'Aviareps France

Sébastien CalmeJane a quitté EasyJet fin août et vient de prendre la Direction générale France d’Aviareps. Diplômé d’un master “Marketing Management Communication” de l’Ecole Supérieure de Commerce (ESC) de Toulouse en 2001, il intègre HRS (Hotel Restauration Service) en 2006 en tant que Directeur des Ventes. En 2010 il fait un passage chez American Express Business Travel comme Directeur des Ventes puis embarque en 2011 à bord d’Easyjet où il reste Directeur des Ventes corporate pour l’Europe du Sud plus de 6 ans.Sa mission au sein d’Aviareps consistera à piloter les orientations stratégiques de la filiale française et à gérer le management opérationnel des différents départements. Son solide parcours, sa vision clients et son expertise dans le tourisme en général et le transport aérien en particulier sont des valeurs ajoutées capitales afin d’accompagner la croissance de l’entreprise et de renforcer davantage les relations avec les partenaires commerciaux et les clients.Sébastien Calmejane est à la tête d’une équipe de 42 personnes au sein du bureau français d’Aviareps qui comporte deux divisions “tourisme” et “aérien”. De langue maternelle française, il parle également anglais.Aviareps vient de remporter plusieurs nouveaux contrats : la représentation marketing et commerciale d’Air Malta et de Sky Express ainsi que la gestion des relations presse et publiques de l’Office de Tourisme de Madère