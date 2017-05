Sébastien Guyot, Air France : "Sim-pli-fier le contrat et la relation client"

DeplacementsPros.com : Commençons par l’équipe. On s’y perd un peu dans toutes vos marques, comment fonctionne-t-elle ?

Sébastien Guyot : C’est une équipe d’environ 400 personnes au total, dont 80 pour suivre les ventes en agence et 40 pour les sociétés. A part Montreuil, où travaillent 11 commerciaux, nous avons une relation de proximité grâce à des bureaux à Strasbourg, Nantes, Bordeaux ou Marseille, et cela nous permet d’être au plus près des clients.



Nous avons environ 2.000 comptes pilotés par le Marché France. Notre souci, c’est d’animer cette relation, de faire vivre les contrats. Nous avons les comptes PME-PMI jusqu’à 500 000€/an de budget, les comptes France entre 500 000 et 2 millions d’euros et les grands comptes de plus de 2 millions d’euros de budget.



Depuis l’an dernier, les filiales françaises d’une entreprise étrangère sont suivies de plus près pour leur permettre de mieux mesurer les consommations et les contrats. Et deux fois par an, nous vérifions la consommation pour adapter le contrat en upgrade ou en downgrade, pour être au plus près des réalités et des besoins. Nous développons ainsi la meilleure « boîte à outils » pour répondre aux besoins des entreprises et des voyageurs.