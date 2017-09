Semaine prochaine agitée en France

faire entendre leur colère

typhon social

Difficile d’évaluer dès aujourd’hui les perturbations que vont engendrer ces différents mouvements mais en tout état de cause, les voyageurs d’affaires auront intérêt à valider les horaires de train, d’avion ou vérifier la fluidité de circulation vers leur aéroport la veille ou le jour de leur déplacement professionnel., plusieurs syndicats CFDT des transports (Route/Transports urbains/Marins) et la CFTC-Transports ont appelé à une "mobilisation’, alors que leurs confédérations n'ont pas participé aux manifestations mardi dernier. Dans un communiqué, ils demandent aux salariés de "" contre le "" que provoqueraient selon eux les ordonnances Macron dans les transports., la CGT a appelé à une nouvelle journée d'action qui devrait impacter les transports, les services publics, les secteurs sociaux et médicaux-sociaux. FO n’appelle pas à s’y joindre mais Unsa et Sud-Rail devraient suivre le mouvement, comme le 12 septembre., c’est au tour de La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon de descendre dans la rue., les fédérations CGT et FO des transports ont appelé le secteur routier à une grève reconductible pour demander le retrait de la réforme du Code du travail. Outre le blocage des routes, la CGT annonce vouloir s’en prendre aux dépôts de carburant.