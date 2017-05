Singapour renforce son offre Mice

Le programme SMAP a pour vocation de proposer une expérience événementielle originale et accessible aux organisateurs d’événements, ainsi qu’à leurs participants. Cette nouvelle gamme d’offres est offerte par 5 partenaires (le Singapore Tourism Board, l'aéroport de Changi et la compagnie aérienne SIA auxquels s'associent deux nouveaux partenaires : JetQuay, le terminal de luxe de l’aéroport de Changi et le géant des Voitures de Tourisme avec Chauffeur (VTC) Uber.



Le programme SMAP offre les possibilités suivantes :



1. Un accompagnement personnalisé lors de la réalisation de votre événement grâce au « business events in Singapour Scheme » (BEiS). Le STB accompagne tous les organisateurs d’événements en leur recommandant des prestataires, des agences, ainsi que des lieux ou des activités.

2. L’accès à des offres aériennes attractives en partenariat avec 4 compagnies aériennes : Singapore Airlines, SilkAir, Scoot et Tigerair qui couvrent conjointement 130 destinations à travers le monde.

3. A votre arrivée à Singapour, le terminal de luxe JetQuay se charge de tous les besoins de vos VIPs. L’aéroport de Changi offre, quant à lui, des bons shoppings et repas, ainsi qu’un système dernier cri de routeur WIFI.

4. Les déplacements dans Singapour seront facilités grâce à Uber qui propose des réductions aux participants.



La première édition du SMAP, de 2013 à 2016, a permis de concrétiser 85 événements et d’accueillir 140 000 visiteurs à Singapour.

Par ailleurs, le programme européen INSPIRE (In Singapore Incentives & Rewards) est, quant à lui, prolongé jusqu’au 31 décembre 2018.