SkyTeam va ouvrir un lounge à Vancouver d'ici la fin de l'année

Le CEO de SkyTeam , Perry Cantarutti, a profité de sa présence au sommet annuel d'IATA qui s'est tenu à Cancun du 4 au 6 juin, pour annoncer l'ouverture d'un lounge à l'aéroport de Vancouver d'ici la fin de l'année 2017. Peu d'éléments ont filtré sur ce nouvel espace qui rejoindra le catalogue des 6 salons de l'alliance : Beijing, Dubaï, Hong Kong, Istanbul, Londres Heathrow et Sydney.Le lounge SkyTeam sera accessible aux passagers First et Business ainsi qu'aux membres Elite Plus qui volent avec les 9 membres de l'alliance présents sur la plate-forme canadienne (Aeromexico, Air France, China Airlines, China Eastern, China Southern, Delta Air Lines, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air et Xiamen Airlines).