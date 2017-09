SoRoom.fr lance un service de conciergerie

"Alors que les palaces tirent leur épingle du jeu et voient leur C.A. progresser, les hôteliers souffrent de la concurrence d’Airbnb. L’idée avec So VIP de SoRoom.fr est de proposer à nos utilisateurs les mêmes prestations haut de gamme via notre plateforme de réservation et ainsi d’apporter une valeur ajoutée à nos chambres".

Les voyageurs d'affaires - clients de SoRoom.fr - qui louent une chambre en journée, peuvent profiter de services premium avec So VIP . Cette offre de conciergerie propose par exemple la mise à disposition d'un. Il peut aussi bien chercher un cadeau ou la tenue idéale pour un événement. Le styliste personnel propose un shopping sur mesure, soit dans les magasins, soit lors d'une présentation dans la chambre d'hôtels.Il est aussi possible de s'offrir unavec le partenaire Zenest. Quatre types sont disponibles : californien, Suédois, Deep Tissue ou Prénatal. Ils peuvent être réservés seul ou en couple.Le service a également noué un partenariat avec MyCoachMySport. Il propose ainsi despour sportifs ou débutants. En fonction des objectifs, un coach diplômé se rend à l'hôtel pour une séance personnalisée : remise en forme, préparation physique, perte de poids, préparation à un événement, plusieurs disciplines (Yoga, stretching, pilate, boxe, TRX...).Les clients peuvent également s'offrir une: maquillage, coiffure et manucure... ou encore des. So VIP a mis en place des packages thématiques comme Paris culturel, Lyon en mode "Foodie" ou encore Bordeaux en footing ou vélo...Par ailleurs, lapermet de trouver une réservation dans un restaurant prisé, un service de nettoyage pour une chemise tachée.... Le concierge s’occupe de tout, en quelques heures.Thibaut Seillier, Fondateur et PDG de SoRoom.fr remarque :