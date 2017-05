Sortir au Musée, à Las Vegas

Bien sûr, le Treasure Island, le Paris et autres Cesar Palace ne manqueront pas de vous faire écarquiller les yeux mais le quartier de Las Vegas Downtown vous offre l'occasion de visiter deux musées emblématiques de Las Vegas : celui de la mafia, et le Musée des Néons !Pour tout savoir sur la mafia, direction le MOB Museum : musée unique en son genre, entièrement dédié au crime organisé, il présente de manière interactive l’histoire de la mafia et de noms mythiques comme Al Capone, Whitey Bulger, Bugsy Siegel et John Gotti. Le musée retrace l’histoire de ces personnages et de la création de Las Vegas en 1905. Et oui, la mafia et Vegas, c'est toute une histoire.Deuxième étape, le Musée des Néons. Dans un ville dont on dit qu'elle clignote même en plein jour, cela s'impose. Le site regroupe plus d’une centaine d’enseignes de Las Vegas, dont certaines datent des années 30, et constituent de véritables témoins de l’histoire de la ville.Et si vous avez encore un peu de temps, sortez de la ville pour mettre vos roues dans le désert Mojave. Il entoure la ville et chacun a des histoires à vous raconter à son sujet. Commencez donc par le Red Rock Canyon ! Il y a 1000 autres idées sur le site de la ville, ici