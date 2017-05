Southwest Airlines utilise la solution Amadeus Altéa

Southwest Airlines a finalisé sa transition vers le système de gestion des passagers (PSS) Amadeus Altéa. Tous les vols domestiques et internationaux de la compagnie américaine seront désormais gérés via la suite Altéa. Le transporteur estime que cet outil lui permettra de "disposer de plus de flexibilité pour améliorer l'expérience du client et augmenter son chiffre d'affaires". Southwest espère ainsi "enregistrer une croissance de ses bénéfices annuels avant intérêts et impôts d'environ 500 millions de dollars d'ici 2020, et ce au travers de capacités opérationnelles et services additionnels".