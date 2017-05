Soyez futé pour découvrir les châteaux de la Loire

C’est ce que s’est dit le Petit Futé qui propose l’édition 2017 – 2018 des Châteaux de la Loire. Trois grandes parties animent l’ouvrage. La première joue la carte de la découverte avec les immanquables ; nature, économie, histoire, patrimoine & traditions, la région gourmande, les sports & loisirs sans oublier les festivals et les manifestations.



La seconde serpente de lieux en lieux, département par département (Indre et Loire, Loir et Cher, Loiret, Maine et Loire), terroirs après terroirs, Enfin, la dernière partie se veut pratique et aborde l’organisation du voyage. comment s’y rendre, y circuler, les institutions à connaître, le logement, s’informer, etc.



Petit plus, en achetant ce guide dans sa version papier, le Petit Futé vous en offre la version numérique. Que demander de mieux ?