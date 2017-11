Spaces ouvre un nouvel espace de co-working à Paris

"Spaces, c’est aussi une communauté – de plus de 2000 membres en France – pour lesquels sont organisés des événements hebdomadaires, des ateliers et workshops deux fois par mois, et de conférences mensuelles, afin de favoriser les rencontres, d’échanger, et ainsi favoriser la réflexion collaborative".

Spaces Réaumur offre aux professionnels un espace de 4 500m² sur 6 étages. En plus d’être un espace de travail doté de 5 salles de réunion, il propose à ses membres un accès à des cours de pilates, de yoga, de boxing, des douches, mais aussi un espace détente (massage, manucure), un Corner café avec un barista, et une offre continue de boissons, et de plats chauds et froids équilibrés.Le communiqué explique :Le bâtiment, fleuron du style Art Nouveau datant de 1905, est accessible par 4 lignes de métro et 6 lignes de bus.Spaces prévoit également d'ouvrir prochainement un 5ème espace à proximité de la gare St Lazare.124, rue Réaumur75002 ParisTéléphone : +33 173 062 550Courriel : reception.reaumur@spacesworks.com