Spinetta au chevet de la SNCF

L'histoire a parfois des ironies. Grand pourfendeur du TGV - accusé de concurrence déloyale à coup de subventions - l'ancien patron d'Air France KLM va devoir imaginer comment sauver le rail français ! Le Premier ministre Edouard Philippe a en effet annoncé à l'occasion du lancement des Assises de la mobilité qu'il confiait à Jean-Cyril Spinetta la mission d’imaginer un nouveau modèle pour le transport ferroviaire.A 73 ans, ce grand connaisseur des transports va devoir faire une analyse détaillée et proposer des solutions pour sauver une SNCF qui croule sous une dette qui augmente de 3 milliards par an. Aujourd'hui le TGV ami des voyageurs d'affaires est à 70% déficitaire; le TER coûte trop cher aux collectivités et le fret ne remplit pas son rôle d'alternative à la route. Comment accompagner les déplacements de nos concitoyens et faire face à l'ouverture à la concurrence tout en résorbant la dette ? Ce sera le dossier de ce grand connaisseur des transports qui, après avoir été directeur de cabinet de Michel Delebarre (1988-1990) à l'équipement puis PDG d’Air Inter, a été l'artisan de la fusion d'Air France – KLM et PDG du groupe franco-néerlandais jusqu'à l'été 2013 . Il doit remettre ses conclusions au gouvernement au premier trimestre 2018.