Stage Marketing B2B Digital

Au sein de notre département Marketing de 3 personnes, vos journées seront bien remplies et rythmées par- Gestion du site internet (intégrations CMS, mise à jour, suivi bug)- Gestion des réseaux sociaux: suivi du planning, production des contenus, analyse des résultats- Gestion du CRM: suivi de la création des contenus, intégration HTML Mailchimp, analyse des résultats- Veille concurrentielle- Adapter les supports de communication des commerciaux en fonction des retours terrain- Anticiper et préparer certains événements professionnels auxquels nous participerons-- Participer à l’élaboration des recommandations SEO et plan d’actionsÉtudiant(e) en école de commerce ou équivalent, motivé(e) et dynamique, passionné(e) de web, de nouvelles technologies.Notions sur les outils de marketing digital : Google Anaytics, Adwords, Mailchimp, etc.Nous demandons idéalement une première expérience en marketing /communication.Sensibilité forte au media internet et à l’e-business.Vous connaissez les leviers d’acquisition (e-Mails / SEO / Réseaux Sociaux…) et les outils e-Marketing.Etre à l’aise avec les outils informatiques de bureautique, Photoshop est un plus.Parfaite maitrise ANGLAIS – FRANÇAIS.Organisé(e)Rigoureux(se) (respect des chartes et des plannings)Créatif(ve) et force de propositionRéactif(ve) et disponibleFlexibleEtre à l’aise dans la communication par téléphone et email & bon rédactionnelLieu de travail : ParisInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : amarchois@airplus.com