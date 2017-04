Stage de Junior Sales Assistant pour G7

Vous ferez partie de l’équipe commerciale et travaillerez en étroite collaboration avec un commercial du Pôle «Hôtels» dans ses missions quotidiennes, et plus particulièrement vous :Sourcez les clients et partenaires potentielsEtes sur le terrain et en contact avec les clients pour aider le commercial dans ses tâches de vente et de suivi clientèle.Assurez le suivi des partenaires existants : réponses aux demandes d’informations (offre, contrat, process …), formation des clients aux outils à leur dispositionAidez le commercial dans ses tâches quotidiennes : administration des vente, marketing, finance, vente,…Formation Bac +4/5 type Ecole de Commerce ou BTS MUCUn esprit réactif, une compréhension et une adaptation rapide, ainsi que le goût d’apprendre, font partis de vos atouts. Votre excellent relationnel, votre dynamisme, votre fibre commerciale vous permettront de vous intégrer rapidement sur ce poste.Rejoignez-nous :Si vous souhaitez nous rejoindre et participer à notre développement ; contactez nous dès aujourd’hui et rencontrons nous, au plus vite !Indemnité de stage compétitiveDurée : 6 moisDébut : dès que possibleRemboursement à 50% de votre Pass Navigo + accès au RIE Cadre de travail agréable dans une équipe jeune & dynamique.Tous nos stages sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Lieu de travail : ClichyDéplacements fréquents ? OuiLes réponses doivent être formulées par mail à : recrutement-3645257@jobaffinity.fr