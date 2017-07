Stage en communication

En interne :

Mises à jour régulières du site intranet CWT Online France / e-newsletterRédaction et envoi de communications internes (global et France)Création d’affiches, de bandeaux marketing…Elaboration de questionnaires de satisfaction/d’enquêtes + restitution des résultatsTraductions ponctuellesElaboration et envoi de la newsletter client (bimensuelle)Mises à jour du contenu du site internet CWT FranceElaboration d’emailings clientsRéalisation de challenges commerciaux (dans l’objectif d’augmenter les ventes au sein de CWT)Participation à l’élaboration d’évènements clientsLieu de travail : Boulogne BillancourtInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées au choix :- par mail à : mveuillot@carlsonwagonlit.com - CWT40 avenue Pierre LefaucheuxCS8012592772 Boulogne Billancourt cedexCi dessous une fiche PDF de cette proposition de stage