Star Alliance améliore ses services au T2 de Heathrow

Avec ce nouveau parcours, les passagers des compagnies de Star Alliance dont les vols arrivent et partent au T2B peuvent passer les contrôles de sûreté à l'intérieur du même hall, pour un transfert plus pratique et plus rapide, leur permettant de mieux utiliser leur temps entre deux vols. Les clients voyageant en Première Classe, en Classe Affaires ou détenteurs du statut Gold de Star Alliance peuvent se détendre dans les salons d’Air Canada, de Singapore Airlines ou de United, qui sont tous situés au T2B.



"Avec la mise en place de ce point de contrôle de sûreté dédié, les transporteur membres du réseau Star Alliance et l’aéroport de Heathrow peuvent à présent travailler ensemble pour assurer un transfert plus fluide des passagers grâce à une répartition optimisée des portes des vols. En effet, les avions à l'arrivée pourront se voir attribuer une porte à proximité de celle de l’avion au départ pour que les passagers n’aient que quelques pas à faire pour emprunter leur prochain vol", explique le communiqué



Les compagnies aériennes du réseau Star Alliance desservant Heathrow sont Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS et TAP Air.