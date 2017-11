Stéphane Donders, Traveldoo : "L'évolution des outils mobiles de réservation est une demande forte de nos clients"

Stéphane Donders : Il est encore bien trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que le coût de la technologie ne saurait être supporté simplement par le fournisseur. Mais on ne sait pas encore comment tout cela va s'organiser. On entend dire que les GDS offriront des plates-formes d'agrégation, que les compagnies pourraient alléger leurs contraintes et que les SBT ne pourront jamais le faire avant un ou deux ans car la refonte technologique de nos systèmes se fera dans la douleur. Je ne crois absolument pas à cette dernière assertion, pas plus qu'aux autres, faute d'informations sérieuses et précises.



Attendons sans crispation et supposition fantaisiste. Nous savons parfaitement gérer des flux technologiques multiples et je crois que le xml (NDLR: langage de base de la norme NDC), même s'il demande du temps, ne sera pas un obstacle pour son intégration dans le SBT.