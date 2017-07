Suisse : les transports en commun font payer les billets après le voyage

En plus d’un contrôle unifié, ce standard garantit un calcul des prix unifié. Il assure que tous les voyageurs paient le même prix pour un trajet donné, et évite des différences de tarif en fonction de l’appli utilisée. Le prix est calculé en arrière-plan en fonction des règles tarifaires actuelles, sans que le client doive se préoccuper des systèmes tarifaires".

"Les résultats du test et l’homologation des standards constituent le fondement des prochaines étapes possibles vers une introduction définitive".

Grâce au efforts conjugués de projet de BLS, des CFF et de CarPostal, la coopération "TrioPlus" permettra aux voyageurs d'affaires de se déplacer en transports publics dans toute la Suisse, de saisir leur voyage de façon électronique et le payer plus tard.L’appli "lezzgo", déjà utilisée par certaines communautés, va être étendue en vue du test à l’échelle nationale et renommée "lezzgoPlus". Elle permet aux usagers de se connecter d’un seul clic sur leur smartphone au début de leur voyage. Au terme de leur périple, y compris s’il a compté plusieurs changements, ils bouclent leur voyage dans l’appli, en cliquant à nouveau sur leur smartphone. Les voyageurs paient les courses ainsi effectuées en fin de journée, selon le principe du "Post Price Ticketing" (PPT) ou paiement après coup des voyages en transports publics saisis par voie électronique.Avec le test en cours, les utilisateurs de «lezzgoPlus» profitent ainsi d’une simplification de la saisie de leurs voyages dans toute la Suisse et du paiement après coup du prix de leur voyage. En outre, les partenaires de «TrioPlus» vont tester ainsi le standard développé conjointement qui permet un calcul harmonisé du prix et le contrôle de l’autorisation de voyager du client.Le communiqué explique : "Environ 200 utilisatrices et utilisateurs pourront participer au test du standard PPT à partir de juillet 2017 à l’aide de «lezzgoPlus». Les intéressés peuvent s’inscrire sur le site Internet prévu à cet effet . Ils peuvent ensuite circuler dans toute la Suisse, faire contrôler leurs autorisations de voyager électroniques et payer après coup avec l’appli de billetterie.Comme il s’agit d’un test, "lezzgoPlus" n’est disponible que pour les smartphones iOS dans ce cadre. Les 3 partenaires précisent que