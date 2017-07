Suivez le Guide à Bordeaux

Un tour de ville - Bordeaux Patrimoine mondial de l’UNESCO

A emporter où à consulter dans le train :“Un grand week-end à Bordeaux et ses environs” (aux éditions Hachette), une mine d’informations pointues quartier par quartier - visites indispensables et sélection de bons restaurants, bistrots, bars, pour tous les styles de vie. Co-écrit par Anne Quimbre et la blogueuse star Anne Lataillade ( papillesetpupilles.fr ), avec l’oeil du photographe Patrice Hauser.Sur sa tablette, ne pas oublier de consulter le site paysagesbordeaux2017.fr qui recense toutes les informations utiles sur la Grande Saison Culturelle de cet été - “Paysages” - qui célèbre l’arrivée de la LGV. Une centaine d'événements jusqu’à la clôture le 25 octobre - des expositions, des célébrations, des concerts, du théâtre, des parcours, des points de vue - bref, la métropole bordelaise est en liesse.” (aux éditons Guides le festin) par Dominique Dussol. Une lecture de Bordeaux extrêmement érudite bien écrite et documentée sur l’histoire de la ville jusqu’à nos jours.