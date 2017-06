Sur les routes: du rouge vendredi, de l'orange samedi

Cette période située en dehors des congés scolaires en France mais la circulation est marquée par d’importants flux migratoires sur les grands axes du pays. Il s’agit tout d’abord de Français, non soumis aux obligations scolaires, qui prennent leurs vacances dès le début de l’été pour profiter d’une moindre fréquentation. Par ailleurs et depuis la mi-juin, les flux de véhicules étrangers se renforcent entre les frontières du nord et les côtes méditerranéennes, l’Italie ou l’Espagne.



Ces flux seront encore renforcés ce week-end en raison du début des congés scolaires en Belgique le samedi 1 er juillet. En Ile-de-France, le trafic de transit sera très soutenu, notamment sur le contournement est de la capitale, depuis Le Bourget sur l’autoroute A1 au nord de Paris, jusqu’à Orsay sur l’autoroute A10 (en direction d’Orléans) ou encore jusqu’à Évry sur l’autoroute A6 (en direction de Lyon).



Dans le sens des DÉPARTS,

Vendredi 30 juin est classé VERT au niveau national et ROUGE en Île-de-France.

Samedi 1er juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE en régions Auvergne-Rhône-Alpes (01, 26, 38, 69, 73, 74) et Île-de-France.