Swiss équipe ses PNC de tablettes

Les tablettes permettent notamment aux PNC d'avoir un accès permanent aux informations utiles pour la préparation des vols, telles que les menus, les protocoles de service, les informations fournies par les passagers ou les avis en cas d'irrégularités. Par ailleurs, chaque Cabin Crew Member a ainsi un accès numérique aux informations concernant son plan d'affectation ainsi qu’à des contacts importants, des manuels et des communications.



Divers rapports et formulaires peuvent en outre être remplis numériquement. Les courriels personnels de Swiss peuvent évidemment être consultés à tout moment. Tous les contenus sont mis à disposition dans une application accessible aux Cabin Crew Members, dans le respect des normes de sécurité en vigueur. La tablette est attribuée individuellement et peut également être utilisée à des fins personnelles.