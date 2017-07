TAP rouvre son salon de Lisbonne

Au menu de cet espace réservé aux hautes contributions de la compagnie : des espaces de repos, douches, une aire pour enfants, un Business Center, un restaurant et un bar avec un service personnalisé. Totalement rénové et repensé, le nouveau salon a fait le choix de matériaux locaux. L'utilisation du liège sur nombre d'éléments design, y compris les planchers et les housses des sofas, en symbiose avec les nouvelles couleurs de TAP, donne à l'espace une ambiance très portugaise.L'accès du lounge TAP est ouvert à tous les membres Victoria Gold, TAP Corporate, Star Alliance Gold et TAP Platinium American. Les passagers de tap|executive ou tap|topexecutive, membres ou pas du programme de fidélité Victoria ont également accès à cet espace. Les clients Victoria Silver peuvent utiliser le salon lors de voyages intercontinentaux opérés par TAP, quel que soit le tarif qu’ils ont acquitté.