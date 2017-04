TER : les Régions vont pouvoir fixer les prix des abonnements

Les Régions ont été informées par le biais d'un courrier du secrétaire d'état aux Transports qu'elles avaient désormais la responsabilité de fixer les prix des abonnements TER. Ce principe de liberté tarifaire, présent dans la loi du 4 août 2014, n'était jusqu'à présent pas appliqué. Les Régions qui ont à leur charge les TER vont maintenant pouvoir maîtriser les recettes de ce service et disposer d'une plus grande liberté dans la fixation des tarifs



Régions de France explique dans son communiqué : "Dans un contexte de concurrence intermodale (covoiturage, autocars librement organisés), cette nouvelle compétence permettra aux Régions de mieux positionner et promouvoir leurs offres de mobilités pour attirer de nouveaux clients" . L'organisation ajoute que "Une forte intégration tarifaire entre les Régions, désormais autorités organisatrices de l’ensemble des transports non urbains de personnes, et les autorités organisatrices de la mobilité (en charge notamment du transport urbain), contribuera à l’amélioration sensible de l’attractivité des transports publics" .

La mesure permettra aussi l’accès à des billets combinés pour des trajets ferroviaires avec des correspondances.



En revanche, les tarifs sociaux nationaux répondant à des politiques sociétales nationales (militaire, famille nombreuse, personne handicapée et accompagnateur, aller-retour populaire et promenade d’enfants) restent en vigueur.