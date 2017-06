TER : plus de passagers et plus de services

Frank Lacroix, directeur général TER, a indiqué le 21 juin 2017 que "Pour la première fois depuis 2012, le nombre de voyageurs TER augmente et les recettes augmentent plus vite encore que le trafic" . En effet, le trafic passagers et les recettes des trains régionaux de la SNCF ont respectivement progressé de 1,8% et 3,8% depuis le début de l'année. Par ailleurs l'irrégularité de ces rames a chuté de 10% entre 2015 et 2016.



Ces amélioration sont de bon augure face à l'arrivée prochaine de la concurrence. Toutefois, la compagnie ferroviaire présente un point noir. Les coûts, supportés par les régions qui doivent normalement baisser de 20% d'ici 2020, sont restés en 2016 au même niveau qu'en 2015. L'activité aurait été plombée par les grèves selon la direction.



Si plusieurs conventions ont été renouvelées en 2016, la SNCF discute encore avec l'Occitanie, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté, Normandie tandis que les échanges restent au point mort en Provence-Alpes-Côte-d'Azur où la négociation a été stoppée fin 2016 par le président de la région Christian Estrosi,



L'entreprise estime que 60% du chiffre d'affaires des TER peut être remis en cause avec ces renégociations.



Les TER misent sur le porte à porte

Pour séduire encore plus ses clients, la SNCF développe les offres portes à portes comme des vélos et trottinettes en libre-service ou encore l'"auto-stop participatif". "Le principe (est) de mettre en place des arrêts, analogues à des arrêts de bus, de façon linéaire le long d'une nationale ou départementale. Quand une personne se présente à l'arrêt, l'appli envoie une notification" .

La compagnie ferroviaire prévoit également de faciliter l'achat des billets et abonnements ou encore d'améliorer ses cars.



Le contrôle à quai fin 2017

Les usagers des TER vont également être soumis à un contrôle des billets à quai avant le départ du train. Ce service sera déployé en gare Saint-Charles à Marseille fin 2017 puis en Normandie, Hauts-de-France et Centre-Val de Loire l'année suivante.