TGV : gain de temps et wifi vers l'Est en juillet

Avec le lancement des lignes à grande vitesse Atlantique vers Bordeaux et Rennes dès le 2 juillet 2017, les temps de parcours au départ de l'Est vers l’Atlantique vont se réduire de 40 minutes. Ainsi, les passagers relieront Strasbourg à la préfecture de la Gironde en 5h21 au lieu de 6h02 tandis que la ville bretonne sera à 4h15 de l'Alsace au lieu de 4h55.Par ailleurs, l'offre low-cost OUIgo arrive sur le Grand Est. Les billets au départ ou à destination de Strasbourg, Champagne Ardenne TGV et Lorraine TGV sont en vente depuis le 15 mars. Ce service proposera, à partir du 2 juillet, 14 circulations hebdomadaires : 1 aller quotidien Rennes - Strasbourg, via l’Île-de-France, 1 aller quotidien Strasbourg - Île-de-France.Lasera disponible à bord du TGV l'Européenne à partir du 6 juillet via le portail TGVconnect. Elle sera installée sur les lignes Paris <> Strasbourg <> Colmar, Paris <> Metz <> Luxembourg, Paris <> Nancy, Paris <> Reims, Strasbourg <> Bordeaux.Par ailleurs, le wifi sera également progressivement mis en service dans tous les ICE et les TGV et DB-SNCF en coopération sur la totalité du parcours entre Paris et Francfort, Paris et Stuttgart et Paris et Munich.D'autres options viennent améliorer l'expérience à bord. Leest en place depuis le 3 avril 2017. La quasi-totalité de la carte du Bar TGV est disponible (y compris les bonbons et les bouteilles d’eau). L'offre est accessible à partir de J-3 avant et pendant tout le voyage jusqu’à 20 minutes avant l’arrivée, sur le site lebartgv.sncf.com , pour tous les voyageurs. Un accès est également possible via l’appli SNCF, qui affiche le service à partir du Dossier Voyage du client, et à partir du 6 juillet depuis le portail TGV Connect (via sa tablette, son téléphone ou son ordinateur portable).Les voyageurs TGV en 1ère classe pourront aussi. Ce service est aujourd’hui proposé pour des réservations en ligne effectuées sur les sites www.voyages-sncf.com , Portail Entreprises SNCF et l’agence de voyages GoEuro.L’embarquement TGV en gare de Paris Est sera mis en place en décembre 2017. Le titre de transport sera alors vérifié sur le quai.