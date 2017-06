TGV : les prix n'augmenteront pas mais 40% des horaires changent

Sur les ondes de RTL, Guillaume Pepy a rappelé que les tarifs des TGV n'avait pas augmenté plus depuis 3 ans. Il a expliqué "Il y avait l'augmentation annuelle des prix, on en parlait au moment de Noël ou du 1er janvier, ça fait juste trois ans que ça a disparu et ça ne reviendra pas" . Il a ainsi assuré qu' "il n'y aura plus d'augmentation des prix".



Pourtant, la grille tarifaires des deux nouvelles lignes à grande vitesse mises en service le 2 juillet, présentée en mars, révélait des hausses moyennes de 6 euros vers la Bretagne et 10 euros vers le sud-ouest. Guillaume Pepy explique : "On a fait le choix d'essayer de gagner beaucoup de nouveaux clients pour justement limiter l'augmentation des prix". La compagnie ferroviaire a enregistré "un million de réservations" vers Rennes et Bordeaux pour l'été, soit "40% de plus que d'habitude".



Guillaume Pepy a également confirmé que 40 % des horaires vont être modifiés ce 1er juillet. Une adaptation rendue nécessaire par l'ouverture des deux LGV et la remise à plat annoncée du plan de circulation des trains. Pour le Président de la SNCF "il faudra un peu d'indulgence de la part des voyageurs car une aussi profonde modification entraîne parfois des complications".