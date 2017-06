TGV Lyria va repenser son offre de restauration

"Nous avons choisi de collaborer avec le leader dans son domaine, qui s’est démarqué durant toute la phase d’appel d’offre par son approche innovante, son immense expérience client, à la fois dans l’aérien et le ferroviaire sur les cinq continents, ainsi que par son offre de produits et services sur mesure"

"Avec ce partenariat, TGV Lyria va faire évoluer l’offre de restauration à bord de ses trains, un axe central pour aller plus loin dans la satisfaction client".

Le partenariat entre TGV Lyria et LSG Group se mettra en place progressivement en deux étapes. La première phase, à savoir la reprise du concept de restauration à bord par LSG Group, aura lieu dès la fin de l’été. La seconde phase se déroulera d’ici la fin de l’année. Elle conduira au lancement d’un nouveau concept de restauration et de services, mettant à l’honneur la gastronomie française et suisse, à travers la valorisation des produits du terroir. Les nouveautés incluront notamment la création d’une offre thématique au bar intégralement repensée et de menus signatures de très grande qualité.Andreas Bergmann, CEO de TGV Lyria, explique :. Il ajoute :LSG Group est présent dans 209 aéroports et gares à travers le monde, avec un chiffre d’affaires consolidé de 3,2 milliards d’euros en 2016.