TGV devient inOUI

"TGV a engagé ces derniers mois une grande transformation, avec un investissement massif sur le matériel (1,5 milliard d’euros sur les nouvelles rames Océane), l’enrichissement de la relation client (plus de 5 000 agents formés à la nouvelle relation client) et un investissement conséquent sur le digital (300 millions d’euros investis dans le déploiement du WiFi à bord). Afin de donner aux clients et aux collaborateurs un signal fort et visible de cette transformation, le nouveau service de TGV devient l’offre inOUI".

SNCF veut clarifier son offre en mettant en place deux offres bien différenciées et complémentaires. Elle proposera ainsi aux voyageurs les services low-cost OUIgo et l'offre TGV premium : inOUI. La compagnie ferroviaire expliquePar ailleurs, Voyages-sncf.com deviendra OUI.sncf. Ce changement est prévu d’ici l’automne 2017, OUI.sncf. La nouvelle plate-forme sera pensée pour offrir plus de clarté dans le choix des offres (OUIgo, inOUI, OUIbus, OUIcar et tous les autres moyens de transport), plus de personnalisation dans l’accompagnement et plus d’inspiration dans l’expérience de voyage.Ces choix stratégiques, ainsi que les nouvelles identités visuelles de inOUI et de OUI.sncf, seront présentés par Guillaume Pepy, président de SNCF Mobilités, Rachel Picard, directrice Voyages SNCF, et Franck Gervais, directeur général de voyages-sncf.com, ce lundi 29 mai après midi.