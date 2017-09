Targa Telematics rejoint l’ANIASA

Le fournisseur de solutions de mobilité intelligente autour des véhicules connectés Targa Telematics a rejoint l’ANIASA, l’Association Nationale de l’Industrie de la location et des services Automobiles, qui depuis 1965 représente en Italie et au sein de Confindustria les sociétés ayant une activité de location de véhicules sans chauffeur et proposant des services liés à la mobilité.Targa Telematics propose des services à haut contenu technologique dans plusieurs secteurs de gestion : du dispositif de management au contrôle d’une flotte d’entreprise, en passant par la télématique d’assurance et les dispositifs pour surveiller les coûts opérationnels, la gestion des urgences, ou encore des véhicules aéroportuaires. L’entreprise travaille avec plus de 2 000 clients, et suit, grâce à ses dispositifs, plus de 250 000 véhicules. Il a aussi mis en place une formule d’autopartage et à des systèmes intégrés en mesure de couvrir toutes les nécessités liées à une surveillance efficace du parc automobile.