Terminal 7, un espace Mice à Paris

Pas moins de 950 m2 dominants Paris, d'une capacité de 400 personnes en format conférence, 600 personnes en déjeuner ou diner et 1200 personnesen format cocktail, ce nouvel espace a été créé lorsque le Pavillon 7 de Paris expo a fermé ses portes pour deux ans de travaux.Le nouvel espace d’accueil est destiné à développer l’animation, les grands événements et la convivialité. Tel un hall d’aéroport, il se veut une vitrine pour les parisiens et le monde entier, dont la scénographie et la vue sur Paris constitueront un véritable voyage pour nos clients.Terminal 7 - ParisParis Expo Porte de Versailles Pavillon 71, Place de la Porte de Versailles Paris 15ePour toute demande de privatisation et de visite:Service commercial Noctis Collection09 71 16 31 8501 42 25 50 00La visite commence ici en vidéo :