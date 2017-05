Thalys : près de 60 000 billets à petits prix jusqu'au 7 juin

Les voyageurs d'affaires à la recherche du best buy vont effectuer des déplacements pros vers la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas à petits prix pendant l'été. Thalys propose 60 000 billets à partir de 20€ pour des voyages entre le 3 juillet et le 3 septembre.