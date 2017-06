Ticket Travel Pro couvre les frais d'entretien des véhicules pros

Norauto s’associe à Edenred France, spécialiste des solutions transactionnelles au service des entreprises comme Ticket Restaurant, au travers de sa solution Ticket Travel Pro pour l’entretien, la réparation et l’équipement des véhicules professionnels TPE/ PME.



Signé pour 1 an renouvelable, le partenariat permet aux professionnels de bénéficier de 10% de remise permanente sur les produits et prestations dans tous les centres Norauto en France. Il vient également renforcer l’offre NorautoPro lancée en octobre dernier et vise à développer les services de l’enseigne aux professionnels.



Cet avantage s’adresse à tous les titulaires de la carte business Ticket Travel Pro.